Посольство проверяет информацию о россиянах на борту пропавшего в Индонезии самолета

В посольстве РФ сообщили, что не обладают информацией о возможном нахождении россиян на борту самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который пропал с радаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-атташе российского посольства в Джакарте Дениса Тетюшина, там ожидают ответа на запрос в поисково-спасательную службу Индонезии.

«Ждем ответа от них. Да (информация о россиянах), проверяется», — заявил он.

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