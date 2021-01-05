Лукашенко связал появление COVID-19 с наказанием человечества за отношение к природе
Марина Львова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал появление коронавируса COVID-19 с «хамским» отношением к природе. Об этом сообщает «БелТА».
Он сравнил COVID-19 с божьим наказанием для человечества.
«В своем послании я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», — сказал Лукашенко в ходе посещения холдинга «Горизонт».
Ранее Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19.