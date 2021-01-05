На юге России ожидается теплая погода

Теплая погода прогнозируется в Крыму и на Черноморском побережье, температура будет выше нормы на 6-7 градусов в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Супертеплая погода прогнозируется в Крыму и на Черноморском побережье. В Симферополе, Севастополе ночные температуры будут плюс 7-10 градусов, а дневные — около плюс 15 градусов. Настоящая весенняя и замечательная погода», — говорится в сообщении.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае и Сочи будет еще немного теплее, дневная температура будет достигать 16-17 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 6-7 градусов, отметил метеоролог.

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