На Украине около 300 человек перекрыли трассу, требуя снизить стоимость доставки газа
Анна Светлова
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Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков вблизи села Засулье в Полтавской области Украины, они требуют снизить высокую стоимость доставки природного газа. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции на странице в Facebook.
Отмечается, что акция началась в 10.15 (11.15 мск).
Протестующие двигаются по пешеходному переходу. За порядком на месте следят сотрудники полиции.
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