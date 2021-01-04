На Украине около 300 человек перекрыли трассу, требуя снизить стоимость доставки газа

Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков вблизи села Засулье в Полтавской области Украины, они требуют снизить высокую стоимость доставки природного газа. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции на странице в Facebook.

Отмечается, что акция началась в 10.15 (11.15 мск).

Протестующие двигаются по пешеходному переходу. За порядком на месте следят сотрудники полиции.

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