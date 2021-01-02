Мурашко: сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на сайте госуслуг
Анна Светлова
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Сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции можно получить на сайте госуслуг с 1 января. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».
По его словам, с первого дня текущего года заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения граждан, вакцинированных против COVID-19.
«На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», — сказал министр.
Он отметил, что это услуга начала действовать в автоматическом режиме.
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