Украина запретила ввоз шести детских книг из России в 2020 году
Украинское правительство в 2020 году запретило ввоз шести детских российских книг общим тиражом в 45 тыс. экземпляров, передает «Интерфакс».
Это три книги авторства Эрика Матиева: «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?», а также три книги автора Дарьи Денисовой: два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты».
Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил эти книги из-за «пропаганды государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики».
Всего в настоящее время в перечне запрещенных на Украине книг из России находится 274 наименования.
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