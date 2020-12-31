Свыше 150 пар поженятся в последний день 2020 года в Москве

Московские ЗАГСы готовятся провести в последний день 2020 года свыше 150 торжественных церемоний заключения брака. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы уточнили, что молодожены в предновогодний период чаще всего выбирали Дворец бракосочетания №1, Таганский отдел ЗАГС, а также Шипиловский отдел ЗАГС, Дворцы бракосочетания №3 и №5.

При этом в 2019 году около 500 пар заключили брак в преддверии Нового года, а в Рождество церемонию бракосочетания в столичных ЗАГСах прошли 50 пар.

31 декабря режим работы ЗАГСов и дворцов бракосочетания составит с 09.00 до 18.00 без перерыва. К обычному режиму работы они вернутся с 9 января.

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