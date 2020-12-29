В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Сутками ранее сообщалось о 75 погибших. Всего в столице заразились 798 098, выздоровели 615 396, скончались 11 064 человека.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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