Декан из РАНХиГС помещена под домашний арест по делу о мошенничестве

Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест по делу о мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ) декана факультета госуправления экономикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Светлану Ларину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что она будет находиться под арестом до 21 февраля.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала Ларину в рамках уголовного дела о хищении.

До этого стало известно, что ФСБ России пересекла схему хищения госсредств в РАНХиГС. Преступную схему организовал руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал. Было возбуждено дело по статье о мошенничестве.

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