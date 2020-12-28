Кемеровчанина оштрафовали за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко оштрафовали на 120 тысяч рублей за размещение фотографии лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Отмечается, что он признан виновным по статье «покушение на реабилитацию нацизма».

В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал вину. Однако впоследствии было установлено, что он одобряет действия Гитлера.

Бородаенко был обвинен после изучения его компьютера, заключения портретной судебной экспертизы, показаний специалиста и свидетелей и т.д.

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