Одного из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна нашли мертвым

Один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на капитана морского порта Мурманск Эдуарда Безукладова.

Как отмечает Безукладов, поиском и спасением рыбаков занимается судно «Войково».

«Судном «Войково» поднято на борт три члена экипажа, один из них погибший. Со слов второго помощника капитана, судно потеряло устойчивость и перевернулось при выборке яруса, на борту было 19 членов экипажа. Поиски идут», — добавил он.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также предварительно известно, что все члены экипажа — граждане России.

По информации источников, судно было частным и вело рыболовный промысел. Отмечается, что на поиски экипажа направлены пять судов.

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