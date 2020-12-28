«Селедка под шубой» в 2020 году подорожала на 8%

Салат «Селедка под шубой» в 2020 году вырос на 8% в цене по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фискальные данные OFD.ru.

Так, в среднем по стране минимальная цена домашней традиционной «Селедки под шубой» на шесть человек (весом 2 кг) составила 201 рубль.

За 500 г картофеля придется заплатить 18,9 рубля, 500 г моркови — 8,5 рубля, 500 г свеклы — 8,1 рубля, четыре куриных яйца — 46,1 рубля, 100 г репчатого лука — 1,9 рубля, 250 г майонеза — 49,3 рубля, 500 г сельди соленой — 68,1 рубля.

Если учитывать минимальные цены на продукты в разных регионах России, наиболее дорогой «Селедка под шубой» окажется в Евпатории, там для ее приготовления понадобятся 354 рубля. Самый недорогой салат можно будет получить в городе Бийск — за 122 рубля.

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