В Роспотребнадзоре оценили сроки угасания пандемии COVID-19
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией будет снижаться уже в следующем году, заявил академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Такое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением <...> В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», – заявил эксперт.
При этом Покровский напомнил, что такие заболевания как туберкулез, ВИЧ-инфекция и малярия останутся. По его словам, эти болезни распространяются медленнее коронавируса, однако борьбу с ними затрудняет отсутствие вакцин.
За все время пандемии в России выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусом, более 54 тысяч заразившихся скончались.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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