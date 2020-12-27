В Роспотребнадзоре оценили сроки угасания пандемии COVID-19

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией будет снижаться уже в следующем году, заявил академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Такое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением <...> В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», – заявил эксперт.

При этом Покровский напомнил, что такие заболевания как туберкулез, ВИЧ-инфекция и малярия останутся. По его словам, эти болезни распространяются медленнее коронавируса, однако борьбу с ними затрудняет отсутствие вакцин.

За все время пандемии в России выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусом, более 54 тысяч заразившихся скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили еще 28 284 случая коронавируса

— В Кремле рассказали о «бешеных нападках» против российских вакцин от COVID-19

— Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет