В зоопарке Ростова-на-Дону родился белый медвежонок впервые за 32 года
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В зоопарке Ростова-на-Дону у пары белых медведей Кометы и Айона родился малыш медвежонок, сообщается на странице зоопарка в Instagram.
В последний раз полярные хищники приносили здесь потомство 32 года назад.
Сейчас новорожденный содержится вместе с мамой в берлоге, рассказали в зоопарке. Сотрудники учреждения наблюдают за ними через камеры видеонаблюдения, чтобы не беспокоить молодую маму, поэтому пол малыша пока не удалось установить.
Посетители зоопарка смогут увидеть медвежонка весной.