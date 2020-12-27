В зоопарке Ростова-на-Дону родился белый медвежонок впервые за 32 года

В зоопарке Ростова-на-Дону у пары белых медведей Кометы и Айона родился малыш медвежонок, сообщается на странице зоопарка в Instagram.

В последний раз полярные хищники приносили здесь потомство 32 года назад.

Сейчас новорожденный содержится вместе с мамой в берлоге, рассказали в зоопарке. Сотрудники учреждения наблюдают за ними через камеры видеонаблюдения, чтобы не беспокоить молодую маму, поэтому пол малыша пока не удалось установить.

Посетители зоопарка смогут увидеть медвежонка весной.