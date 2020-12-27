В Петербурге 11-летнего мальчика переехал поезд
Катерина Медведева
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В Петербурге 11-летний мальчик попал под поезд. Об этом сообщает следственное управление на транспорте СК России по Северо-Западу.
Инцидент произошел днем 26 декабря в районе третьего пути перегона железнодорожных станций «Проспект Славы - Санкт-Петербург-Товарный-Витебский».
Мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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