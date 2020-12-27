Житель Петербурга открыл стрельбу у школы из-за катания на ватрушке

Житель Петербурга открыл стрельбу из-за катания людей на ватрушке по снегу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 26 декабря в Шушарах на территории школы на улице Мокколовской. Девушка каталась на ватрушке, прикрепленной к машине ее 32-летнего знакомого. Происходящее не понравилось 50-летнему мужчине, возник конфликт. В результате петербуржец выстрелил три раза в воздух из травматического пистолета. Никто не пострадал.

Стрелявшего задержали полицейские. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении автомобилиста, который катал девушку, вынесено административное постановление по статье «Нарушение правил перевозки людей».

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