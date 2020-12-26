Число пострадавших при стрельбе в Берлине выросло до четырех
Катерина Медведева
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Как минимум четыре человека пострадали во время стрельбы в Берлине в районе Кройцберг. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.
Трое раненых были найдены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Еще один пострадавший был обнаружен в близлежащем канале.
Причины произошедшего полиции пока неизвестны, поиски злоумышленников продолжаются.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел рано утром 26 декабря. Правоохранители обыскали близлежащую территорию и задействовали вертолет.
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