Врачи рассказали, что должно быть в «новогодней аптечке»

Терапевт Людмила Лапа рассказала, какие лекарства стоит подготовить к празднованию Нового года.

«Два самых основных лекарства, которые я всем рекомендую иметь дома, — это аспирин и сорбенты. Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты», — заявила она RT.

Специалист отметила, что не менее важно иметь при себе кроворазжижающие препараты, так как любой алкоголь и переедание сгущает кровь, что приводит к перегрузке печени.

По словам доктора медицинских наук Николая Косенкова, чтобы не прибегать к лекарствам, необходимо соблюдать меру в употреблении алкогольных напитков и еды.

Также он посоветовал сократить употребление газированных напитков.

«Газированные алкогольные напитки, например шампанское, плохо действуют на поджелудочную железу — может возникнуть панкреатит. Стоит ограничивать количество шампанского и минеральной воды с газом, по минимуму стоит запивать этими напитками еду», — уточнил Косенков.

Кроме того, он призвал сократить потребление мяса, так как оно усложняет функционирование печени. Доктор рекомендовал есть не больше 100 г мяса в день.

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