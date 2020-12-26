Врачи рассказали, что должно быть в «новогодней аптечке»
Терапевт Людмила Лапа рассказала, какие лекарства стоит подготовить к празднованию Нового года.
«Два самых основных лекарства, которые я всем рекомендую иметь дома, — это аспирин и сорбенты. Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты», — заявила она RT.
Специалист отметила, что не менее важно иметь при себе кроворазжижающие препараты, так как любой алкоголь и переедание сгущает кровь, что приводит к перегрузке печени.
По словам доктора медицинских наук Николая Косенкова, чтобы не прибегать к лекарствам, необходимо соблюдать меру в употреблении алкогольных напитков и еды.
Также он посоветовал сократить употребление газированных напитков.
«Газированные алкогольные напитки, например шампанское, плохо действуют на поджелудочную железу — может возникнуть панкреатит. Стоит ограничивать количество шампанского и минеральной воды с газом, по минимуму стоит запивать этими напитками еду», — уточнил Косенков.
Кроме того, он призвал сократить потребление мяса, так как оно усложняет функционирование печени. Доктор рекомендовал есть не больше 100 г мяса в день.
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