В Ирландии нашли «британский» штамм коронавируса

Ирландские эпидемиологи обнаружили в стране новый штамм коронавируса, аналогичный британскому. Об этом заявил санитарный врач Минздрава страны Тони Холохан, передает RTE.

«Я могу подтвердить, что «британский» штамм COVID-19 выявлен вирусологами из лаборатории при Дублинском университетском колледже», — сообщил Холохан.

Он также сообщил, что Национальная санитарная служба Ирландии работает над тем, чтобы все прибывшие в последние недели с соседнего острова граждане были протестированы.

По данным ирландского Минздрава, 25 декабря в стране зафиксировали 1 025 новых случаев инфицирования коронавирусом и две смерти пациентов с инфекцией.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

Около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Канаду и Турцию, объявили, что временно ограничивают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации вируса.

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