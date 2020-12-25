Самолет из Лейпцига аварийно сядет в Нижнем Новгороде из-за отказа автопилота

На запасной аэропорт Нижнего Новгорода готовится аварийно сесть самолет, следовавший по маршруту Лейпциг — Москва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как отмечает собеседник агентства, у борта Ту-204 отказал автопилот.

«Самолет ушел на запасной аэродром в Нижний Новгород, на аварийную посадку», — добавил он.

По данным сайта Flightradar24, самолет сделал несколько кругов над столичным аэропортом Шереметьево, однако на посадку не зашел.

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