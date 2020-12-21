Число новых случаев коронавируса в России превысило 29 тысяч

В России выявили 29 350 новых случаев коронавируса, это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 19 705 человек, скончались 493.

Всего в стране подтверждены 2 877 727 случаев инфицирования, вылечились 2 295 362 пациента, скончались 51 351.

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