Вирусолог оценил опасность «британского» штамма коронавируса для России

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Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, чем может быть опасно распространение нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Британии и других странах Европы. Об этом сообщает Ura.Ru.

По его мнению, появление нового штамма вновь заставляет вынести на обсуждение вопрос о закрытии границ между странами.

Он не исключил, что России тоже следует принять такие меры, если данные о свойствах нового штамма являются реальными.

«Если этот штамм так сильно заразен, то, несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам», — сказал Аграновский.

Кроме того, специалист предположил, что в новом штамме не изменены эпитопы в белке шипа, являющиеся мишенью для антител, что позволит вакцинам оставаться эффективными против него.

Ранее некоторые европейские страны сообщили о намерении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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