Собянин: самый острый период борьбы с COVID-19 закончится через несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что борьба с коронавирусом будет идти еще долго, однако самый острый период должен закончиться через несколько месяцев.

«Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться», — сказал он в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Мэр также вспомнил, что самым сложным было решение не закрыть город, а снять ограничения. По его словам, при послаблении мер по коронавирусу на плечи ложится ответственность за растущее число заболевших. При этом Собянин подчеркнул, что не принять это решение тоже была нельзя.

«Если мы видим, что эпидемия пошла резко на спад, у нас есть возможность открыть целые сектора экономики, дать возможность людям нормально жить, передвигаться и общаться, это надо было сделать», — пояснил градоначальник.

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