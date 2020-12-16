В России выявили еще 26 509 случаев коронавируса

В России выявили 26 509 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 26 490 человек, скончались 596.

За весь период пандемии в стране зафиксировали 2 734 454 случая инфицирования, вылечились 2 176 100 пациентов, умерли 48 564.

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