В России выявили еще 26 509 случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России выявили 26 509 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день выздоровели 26 490 человек, скончались 596.
За весь период пандемии в стране зафиксировали 2 734 454 случая инфицирования, вылечились 2 176 100 пациентов, умерли 48 564.
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