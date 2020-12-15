Власти Москвы не планируют ограничивать посещение катков
Максимс Краюшкинс
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Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк заявил, что власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения на катках в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС.
«Никаких ограничений нет. И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, власти Москвы не планируют вводить тотальный локдаун.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 72 млн заболевших, 51 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.
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