Неизвестные открыли стрельбу в центре Москвы
Полина Рутковская
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Неизвестные открыли стрельбу из автомобиля Maybach в центре Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным источника, неизвестные открыли стрельбу из автомобиля на Тверской улице, после чего скрылись.
В настоящее время полиция разыскивает автомобиль нарушителей, проводится проверка, заявили в пресс-службе столичного управления МВД.
Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.
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