СК завел дело после убийства женщины и ребенка в Краснодарском крае

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении жителя Армавира, подозреваемого в убийстве сожительницы и ее девятилетнего брата. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент идет розыск 32-летнего мужчины.

Следствие полагает, что между подозреваемым и убитой произошел конфликт на почве ревности, после чего мужчина нанес женщине множество ударов по голове. После он отправился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где убил брата сожительницы.

Как уточняется, после совершенных преступлений он поехал в поселок Джубга Туапсинского района и оставил свой автомобиль возле моря.

Ранее в одном из местных Telegram-каналов было опубликовано видеообращение подозреваемого, в котором он сам признался в совершенных преступлениях. Также там появились фотографии погибших.

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