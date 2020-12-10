Белоруссия закроет наземные границы из-за COVID-19 через 10 дней

Власти Белоруссии приняли решение о закрытии наземных границ страны из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

В документе отмечается, что пропуск граждан для осуществления выезда из страны через наземные пункты будет приостановлен через 10 дней.

Соответствующие ограничения будут действовать на железнодорожных вокзалах, автодорогах, на пунктах упрощенного пропуска.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 69 млн заболевших, свыше 47,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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