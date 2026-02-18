Петросян: мне надо поучиться у Гуменника какой-нибудь стратегии

Фигуристка Петросян заявила, что ей нужно научиться стратегии у Гуменника

Российская фигуристка Аделия Петросян после выступления в короткой программе на зимних Олимпийских играх — 2026 пошутила в прямом эфире Okko о стратегии другого российского фигуриста — Петра Гуменника, отметив, что с него надо брать пример.

«Как проведу завтрашний день? Мне надо поучиться у Пети [Гуменника] какой-нибудь стратегии, у меня все хаотично, никогда не придумываю свой день, только вот на тренировке тренеры говорят план и моя задача повторить то, что сказали», — сказала Петросян.

Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в коротких программах.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

