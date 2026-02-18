Размер шрифта
На Западе рассказали, что может стать «ловушкой» для Украины

Неделку: согласие на территориальные уступки может заманить Киев в ловушку
Efrem Lukatsky/AP

Требование США о том, чтобы Украина сначала пошла на территориальные уступки, а уже затем получила гарантии безопасности, может заманить Киев в ловушку. Об этом заявил газете The New York Times старший директор исследовательской организации Rasmussen Global (признана в РФ нежелательной организацией) Гарри Неделку.

«Последовательность имеет огромное значение. США хотят, чтобы Украина сначала пошла на территориальные уступки, и только после этого Вашингтон готов предоставить Киеву гарантии безопасности. Это может заманить Киев в ловушку, так как Россия способна воспользоваться этой паузой и снова атаковать», — считает Гарри Неделку.

По его словам, если Украина сначала получит гарантии безопасности, то это даст Киеву «больше возможностей для ведения переговоров» и обеспечит ему международную защиту, «которая предотвратит еще одно вторжение».

В недавнем интервью Axios Зеленский отметил, что Киев готов вести переговоры о выводе войск из Донбасса при условии, что Россия отступит на сопоставимое расстояние. Также в интервью он сообщил, что украинская и российская делегации договорились о мониторинге прекращения огня.

Кроме того, 17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова «быстро двигаться» к «достойному» мирному соглашению с Россией.

17-18 февраля в Женеве проходят трехсторонние переговоры США, России и Украины в Женеве. После окончания их первого дня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Умеров отметил, что обсуждения были сосредоточены на «практических вопросах и механике возможных решений». Также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о «существенном прогрессе» в переговорах.

Ранее в США допустили, что переговоры в Женеве могли «застопориться».
 
