Падение выдачи кредитов объяснили «качеством» заемщиков

Падение выдачи потребительских кредитов в России связано как с охлаждением спроса на них из-за высоких ставок, так и со снижением качества заемщиков, сказал «Газете.Ru» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По данным НБКИ, в январе россияне получили 1,38 млн потребительских кредитов (-14,5% к декабрю). Сокращение выдачи продолжается третий месяц.

«Сокращение выдачи потребительских кредитов связано как с охлаждением спроса на кредиты (в январе 2026 года он, помимо прочего, был также обусловлен «сезонным» фактором), так и с ухудшением качества входящего потока заявителей. Так, в январе 2026 года среди заявителей на потребительские кредиты оказалось всего 17% граждан с высокой и очень высокой кредитоспособностью (от 750 до 1000 баллов по шкале персонального кредитного рейтинга), в то время как годом ранее их было почти 23%. Таким образом, все это вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов», — отметил Волков.

По его словам, сейчас банки ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, предупредил Волков.

Что касается полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам (полная стоимость займа, включая комиссии), то последние пять месяцев она держится на стабильно высоком уровне — 32-33%, уточнил Волков. Средний срок кредитов наличными в январе 2026 года составил 26,6 месяца, немного сократившись по сравнению с предыдущим месяцем (на 1,8 месяца), добавил эксперт. Вместе с тем, по сравнению с январем 2025 года данный показатель, напротив, увеличился на 3,9 месяца (в январе 2025 года – 22,7 месяца), сказал эксперт.

По его мнению, в целом тенденция по сохранению низкого аппетита к риску со стороны банков продолжится. Соответственно, радикальных изменений в части выдачи потребительских кредитов не предполагается, заключил Волков.

