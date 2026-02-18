Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Падение выдачи кредитов объяснили «качеством» заемщиков

Эксперт НБКИ Волков заявил о снижении качества заемщиков в России
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Падение выдачи потребительских кредитов в России связано как с охлаждением спроса на них из-за высоких ставок, так и со снижением качества заемщиков, сказал «Газете.Ru» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По данным НБКИ, в январе россияне получили 1,38 млн потребительских кредитов (-14,5% к декабрю). Сокращение выдачи продолжается третий месяц.

«Сокращение выдачи потребительских кредитов связано как с охлаждением спроса на кредиты (в январе 2026 года он, помимо прочего, был также обусловлен «сезонным» фактором), так и с ухудшением качества входящего потока заявителей. Так, в январе 2026 года среди заявителей на потребительские кредиты оказалось всего 17% граждан с высокой и очень высокой кредитоспособностью (от 750 до 1000 баллов по шкале персонального кредитного рейтинга), в то время как годом ранее их было почти 23%. Таким образом, все это вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов», — отметил Волков.

По его словам, сейчас банки ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, предупредил Волков.

Что касается полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам (полная стоимость займа, включая комиссии), то последние пять месяцев она держится на стабильно высоком уровне — 32-33%, уточнил Волков. Средний срок кредитов наличными в январе 2026 года составил 26,6 месяца, немного сократившись по сравнению с предыдущим месяцем (на 1,8 месяца), добавил эксперт. Вместе с тем, по сравнению с январем 2025 года данный показатель, напротив, увеличился на 3,9 месяца (в январе 2025 года – 22,7 месяца), сказал эксперт.

По его мнению, в целом тенденция по сохранению низкого аппетита к риску со стороны банков продолжится. Соответственно, радикальных изменений в части выдачи потребительских кредитов не предполагается, заключил Волков.

Ранее россиянам посоветовали брать ипотеку на короткий срок.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!