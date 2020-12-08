Гинцбург заявил, что бокал шампанского на Новый год не навредит вакцинированным
Привившимся от коронавируса не стоит злоупотреблять алкоголем, но бокал шампанского на Новый год не навредит. Об этом заявил разработчик вакцины «Спутник V», директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, пишет ТАСС.
«Напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации, спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил», — сказал Гинцбург.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.
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