В Москве выявлен 5191 новый случай коронавируса за сутки

В Москве за последние сутки выявлен 5191 новый случай коронавируса, в том числе 1 570 пациентов с инфекцией были госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 617 439 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами болезни за весь период стали 9 053 человека, за последние сутки зарегистрировано 75 летальных исходов.

При этом за все время от коронавируса вылечились 464 984 пациента (6 575 за последние 24 часа).

Среди новых выявленных случаев 41,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,6%— от 46 до 65 лет, 11,6%— от 66 до 79 лет, 4,9% — старше 80 лет. Также среди новых пациентов с COVID-19 есть дети — 8,7%.

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