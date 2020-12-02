ЗАГС Москвы рассказал, какой месяц зимы россияне предпочитают для свадьбы

Москвичи предпочитают из трех месяцев зимы февраль для регистрации брака, в этом году более 6,2 тысячи выбрали этот период из-за большого количества красивых дат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления столичного ЗАГСа.

Отмечается, что за последние пять лет на зимний период приходится порядка 17% церемоний бракосочетания. В текущем году около 17% пар сыграли свадьбу только за два зимних месяца, при этом самым популярным периодом для свадеб остается лето (40% регистраций брака).

Регистрировать брак зимой в Москве можно на 30 необычных площадках столицы. Среди них Дом торжеств «Сафиса», особняк на Волхонке и «Роял», современное пространство Согласие-Холл, башни «Москвы-Сити» и тд.

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