В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 75 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего в столице умерли 9 053 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило 600 тысяч, число вылечившихся от инфекции достигло 458 409.

Оперштаб призвал при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.

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