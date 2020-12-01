В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом
Бернст Ю.
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В Москве за минувшие сутки скончались 75 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Всего в столице умерли 9 053 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило 600 тысяч, число вылечившихся от инфекции достигло 458 409.
Оперштаб призвал при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.
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