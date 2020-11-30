В Москве за осень 17,5 тысячи предприятий нарушили меры по коронавирусу

В Москве за осень больше 17,5 тысячи организаций нарушили меры по коронавирусу и были привлечены к административной ответственности, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что предприятия обязаны обеспечить масками и перчатками посетителей и работников.

«С 1 сентября в ходе проверок было установлено более 17,5 тыс. нарушений организациями и предприятиями установленных требований. За повторные нарушения на данный момент приостановлена деятельность 174 юридических лиц», — сказал Данчиков.

В столице коронавирусом заразились 605 724, выздоровели 452 184, скончались 8 902 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 63 млн заболевших, 43 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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