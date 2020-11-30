Уголовное дело возбуждено после взрыва в жилом доме в Ленобласти. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь первого заместителя руководителя управления Следственного комитета России по региону Роман Ананьев.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)», — сказал Ананьев.

Ранее в однокомнатной квартире в жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области произошел взрыв, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что причина взрыва в настоящее время не установлена.

В результате взрыва произошел пожар на площади 10 кв. метров, он был потушен. Повреждены чердачное перекрытие и межквартирная перегородка.