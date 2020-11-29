Турция снова обновила рекорд смертей от COVID-19 за сутки

В Турции за сутки снова скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в своем Twitter написал глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Он отметил, что положительный результат анализов на COVID-19 за сутки получили 29 281 человек. При этом скончавшимися числятся 185 граждан.

Общее число летальных исходов в Турции возросло до 13 558 умерших.

Коджа добавил, что в тяжелом состоянии находятся 5 011 больных.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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