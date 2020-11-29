В Японии зафиксировано рекордное число тяжелых случаев COVID-19

В Японии зафиксировали рекордное число пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Так, на данный момент врачи оценивают состояние здоровья как тяжелое или критическое у 462 пациентов.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус в стране получили за сутки 2058 человек. Больше всего новых случаев (418) зафиксировано в Токио.

При этом за сутки в Японии скончались еще 10 пациентов. Общее число летальных исходов выросло до 2133 умерших.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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