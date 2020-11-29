В Киеве напали на журналистку в прямом эфире

Неизвестный напал на журналистку News one в прямом эфире на церемонии чествования памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября.

Корреспондентка Виолетта Товкес освещала мероприятие по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий. К ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу. Журналистка начала отходить от него, однако неизвестный начал толкать ее, что-то громко выкрикивая.

После инцидента Товкес показала в прямом эфире разбитый микрофон и заявила, что обратится в правоохранительные органы.

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