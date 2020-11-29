Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 тыс. метров на Камчатке
Катерина Медведева
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Вулкан Ключевской выбросил пепел на Камчатке, передает МЧС России по региону.
«Днем 29 ноября 2020 года на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской», — говорится в сообщении.
Уточняется, что высота пепла составила шесть тыс. м при высоте самого вулкана 4 750 м.
Шлейф распространяется на северо-восток от вулкана, на его пути населенные пункты отсутствуют.
Выбросу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, отмечают в спасательном ведомстве.
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