Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 тыс. метров на Камчатке

Вулкан Ключевской выбросил пепел на Камчатке, передает МЧС России по региону.

«Днем 29 ноября 2020 года на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской», — говорится в сообщении.

Уточняется, что высота пепла составила шесть тыс. м при высоте самого вулкана 4 750 м.

Шлейф распространяется на северо-восток от вулкана, на его пути населенные пункты отсутствуют.

Выбросу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, отмечают в спасательном ведомстве.

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