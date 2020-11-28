СБУ рассекретила документы о переписи украинцев в 1937 году

Служба безопасности Украины заявила, что руководство СССР исказило данные о переписи украинцев в 1937 году, чтобы скрыть высокую смертность после искусственно созданного голода. Об этом пишет ТАСС.

«Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют рассекреченные ныне архивы», — сообщила СБУ.

Подчеркивается, что перепись все же отразила демографический кризис: население Украины составляло 29 миллионов человек, то есть находилось на уровне 1926 года, хотя советские демографы ожидали показатель в 35 миллионов.

«Такой итоговый отчет «не понравился» руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи обвинили в «получении искусственно заниженных и искаженных цифр» и расстреляли», — сообщила служба.

С 1998 года Украина отмечает в последнюю субботу ноября день памяти жертв массового голода.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суточная заболеваемость коронавирусом на Украине преодолела отметку в 16 тысяч случаев

— Украинская певица жестко ответила критикам ее поста на русском языке

— В Госдуме сочли Украину одной из самых зависимых стран на планете