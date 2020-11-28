В Госдуме объяснили всплеск заболеваемости коронавирусом осенью

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил масштабное распространение коронавируса осенью.

«Это следствие потери контроля над ситуацией. Речь идет о распространении, прежде всего. Причем, на мой взгляд, эта статистика недостаточно верная. Если мы сегодня проведем тестирование, как в той же Западной Европе, такому широкому кругу, я думаю, что выявляемое количество инфицированных будет в разы больше», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Куринный добавил, что на сегодняшний день здравоохранение борется только с последствиями пандемии, однако ранние цепочки при начале заболевания не пресекаются. По его словам, человек попадает в стационар на 8-10-й день после заражения, до этого он лечится от ОРЗ или ОРВИ и контактирует с окружающими. Если не прерывать и не пресекать эти цепочки, остановить распространение инфекции будет сложно.

Парламентарий отметил, что остается надеяться на климатический или пока неизученный фактор, который прервал распространение вируса в начале лета. Он уточнил, что осенний всплеск заболеваемости оказался более серьезным по сравнению с весной.

«Больные более тяжелые, несмотря на то, что вирус вроде бы должен по всем законам науки терять вирулентность, ослабляться. Пока этого не происходит», — заключил Куринный.

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