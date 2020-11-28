Более 90% россиян считают, что оба супруга должны вести домашнее хозяйство

Более 90% россиян уверены в том, что в семьях оба супруга должны в одинаковой мере заниматься ведением домашнего хозяйства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Отмечается, что 4% граждан считают ведение домашнего хозяйства непосредственно сферой ответственности жены. 2% опрошенных отметили, что этим должен заниматься муж.

При этом 52% респондентов признались, что в семьях большинства их знакомых оба супруга в равной мере занимаются домашним хозяйством, каждый третий (33%) отметил, что основная тяжесть забот по дому ложится на жену.

Всероссийский опрос был проведен в период с 25 по 27 сентября 2020 года. В нем приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 лет.

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