У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 случилось утром в субботу, 28 ноября, у Курильского острова Парамушир (Северо-Курильск). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

По ее данным, землетрясение произошло в 05.45 (21.45 мск) в 100 км юго-восточнее Парамушира. Очаг стихии находился на глубине 55 км.

Как сообщает служба, подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители Северо-Курильска.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений также нет.

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