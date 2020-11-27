Подмосковье продлило ряд мер по борьбе с COVID-19 до 13 декабря

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о продлении срока действия ряда ограничительных мер в регионе на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в постановлении.

В соответствии с документом обучение в вузах и колледжах Московской области будет продолжаться в дистанционном режиме до 13 декабря.

На аналогичный период был продлен запрет на проведение развлекательных и спортивных мероприятий с участием зрителей.

Кроме того, по данному решению сохранен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, которые имеют хронические заболевания.

При этом они и учащиеся вузов Подмосковья не смогут совершать поездки по социальным картам и оформлять льготные билеты на передвижение в общественном транспорте.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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