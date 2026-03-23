Трамп заявил, что не является поклонником действий России в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, когда те попросили его сравнить действия США в Иране и России на Украине, что не является поклонником действий России в украинском конфликте, передает РИА Новости.

«Я не являюсь поклонником того, что делает Россия», — отметил глава Белого дома.

Так он отреагировал на просьбу сравнить действия Вашингтона в Иране и Москвы на Украине.

По словам американского лидера, между этими ситуациями есть очень много различий, однако Трамп не уточнил, в чем они заключаются.

До этого президент США заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил главу Белого дома в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении Трампа и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

Также 23 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сказал, что колебания рынков энергоресурсов связаны с общей напряженностью в мире.

Ранее в Иране признали бессмысленными переговоры с США.