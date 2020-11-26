Эксперт назвал преждевременными выводы о развитии COVID-19 в нервных клетках

Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 может теоретически развиваться в нервных клетках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако он отметил, что делать глобальные заявления по данному вопросу преждевременно, поскольку в первую очередь у людей с COVID-19 страдают легкие.

Доцент добавил, что разные виды коронавируса могут развиваться в любых клетках.

По его словам, SARS-CoV-2 поражает именно «клетки нижнего отдела, то есть легкие».

«На данный момент нельзя сказать, что большое количество пациентов при летальных исходах имеют большое количество вируса в клетках нервной системы», — подчеркнул Вознесенский.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, свыше 41,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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