РФПИ: эффективность вакцины «Спутник V» составила свыше 95%

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» показал, что ее эффективность на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Об этом сообщается на странице вакцины в Twitter.

При этом на 28-й день после получения добровольцами первой иммунизации эффективность препарата составила 91,4%.

Как отмечается, в ходе исследования были проверены данные 18 794 добровольцев. Им вводили препарат «Спутник V» или плацебо.

Во второй контрольной точке число зараженных добровольцев составило 39 человек. Из них плацебо получил 31 пациент, а вакцину — восемь. Отмечается, что соотношение группы плацебо к вакицинированной группе равно 1 к 3.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Сейчас вакцина проходит третью фазу исследований.

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