Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что в данный момент в 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч человек превышает уровень по стране.

Голикова также пояснила, что ухудшение связано с наступлением в России осенне-зимнего эпидемического сезона.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в стране зафиксировано 2 114 502 случая, при этом вылечились 1 611 445 пациентов, скончались 36 540.

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